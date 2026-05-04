Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Hund beißt 3-jähriges Kind/Zeugenruf

Zweibrücken (ots)

Bereits am Donnerstag, 30.04.2026, zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr biss ein nicht angeleinter, schwarz-weißer Hund, eine nähere Beschreibung konnte nicht erlangt werden, einem dreijährigen Jungen in den Bauchbereich, welcher mit seiner Großmutter auf dem Fußweg entlang des Hornbachs in Höhe der Wiesenstraße spazieren war. Anschließend sei der Hundehalter, ein etwa 55-Jahre alter Mann, mit langen weißen Haaren, die er zum Pferdeschwanz gebunden trug, zusammen mit seinem Hund fußläufig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße weitergegangen. Das Kind erlitt durch den Biss eine ca. 4 cm lange Wunde im Bereich des Unterbauchs und begab sich zusammen mit seiner Großmutter in medizinische Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum bislang unbekannten Hundehalter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell