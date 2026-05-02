Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheit im Verkehr und Mitführen einer Schusswaffe

Hornbach (ots)

Am 01.05.2026 wurde um ca. 20:45 Uhr am Grenzübergang Hornbach (B424) durch die Bundespolizei ein 26-jähriger Mann mit seinem silbernen Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der erheblicher Alkoholgeruch festgestellt wurde. Daraufhin wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken mit dem Sachverhalt betraut, sodass dann auf der Polizeidienststelle ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der über 2,2 Promille ergab, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Bereits zuvor wurde anlässlich der genannten Kontrolle das Fahrzeug des Mannes durch die Bundespolizei durchsucht. Dabei konnte ein Luftdruckgewehr ohne jegliche Kennzeichnung aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. |PIZW

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