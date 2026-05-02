PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheit im Verkehr und Mitführen einer Schusswaffe

Hornbach (ots)

Am 01.05.2026 wurde um ca. 20:45 Uhr am Grenzübergang Hornbach (B424) durch die Bundespolizei ein 26-jähriger Mann mit seinem silbernen Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der erheblicher Alkoholgeruch festgestellt wurde. Daraufhin wurde die Polizeiinspektion Zweibrücken mit dem Sachverhalt betraut, sodass dann auf der Polizeidienststelle ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der über 2,2 Promille ergab, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Bereits zuvor wurde anlässlich der genannten Kontrolle das Fahrzeug des Mannes durch die Bundespolizei durchsucht. Dabei konnte ein Luftdruckgewehr ohne jegliche Kennzeichnung aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 08:25

    POL-PIZW: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

    Contwig (ots) - Am 01.05.2026 wurde zwischen 01:00 Uhr und 08:50 Uhr ein 45 km/h - PKW in Contwig, in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 24 aufgebrochen, indem die Beifahrertür auf unbekannte Art und Weise geöffnet wurde. Anschließend wurde aus dem schwarzen Leichtkraftfahrzeug eine mobile Lautsprecherbox entwendet. Im Anschluss daran wurde das, am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug teilweise auf die ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 07:18

    POL-PIZW: Diebstahl von Geldbörse im Einkaufsmarkt - Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

    Contwig (ots) - In einem Einkaufsmarkt in Contwig kam es am 30.04.2026 zwischen 11:05 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Kunden. Während des Einkaufs wurde dem Geschädigten die Geldbörse aus der hinteren Gesäßtasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 07:15

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 29.04.2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 30.04.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Saarpfalzstraße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung an einem zum Verkauf ausgestellten Fahrzeug eines Autohauses. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Fahrzeug vermutlich mit einer Glasflasche. Vor Ort konnte eine zerbrochene Flasche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren