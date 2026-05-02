Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Contwig (ots)

Am 01.05.2026 wurde zwischen 01:00 Uhr und 08:50 Uhr ein 45 km/h - PKW in Contwig, in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 24 aufgebrochen, indem die Beifahrertür auf unbekannte Art und Weise geöffnet wurde. Anschließend wurde aus dem schwarzen Leichtkraftfahrzeug eine mobile Lautsprecherbox entwendet. Im Anschluss daran wurde das, am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug teilweise auf die rechte Fahrbahn geschoben und die Warnblinkleuchte angeschaltet. Täterhinweise liegen bis jetzt nicht vor. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. EUR 1000. |PIZW

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