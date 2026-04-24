Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Girls' Day am 23.04.2026 bei der Polizei Zweibrücken - Einblicke in den Polizeiberuf für junge Menschen

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Zweibrücken (ots)

Wie schwer ist eigentlich eine Schutzweste? Was gehört zur Ausstattung eines Streifenwagens? Wie sieht eine Gewahrsamszelle von innen aus? Und vor allem: Wie werde ich Polizistin oder Polizist?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhielten am vergangenen Donnerstag insgesamt 24 Teilnehmende, 23 Mädchen und ein Junge, beim "Girls' Day 2026" bei der Polizeiinspektion Zweibrücken. Im Rahmen der bundesweiten Aktion öffnete die Dienststelle erneut ihre Türen, um jungen Menschen spannende Einblicke in den Polizeiberuf zu ermöglichen und sie für eine Karriere bei der Polizei zu begeistern.

Begrüßt wurden die Teilnehmenden vom stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, Thomas Brach. Durch das abwechslungsreiche Programm führten mehrere Beamtinnen und Beamte der Dienststelle, die im Wechselschichtdienst tätig sind und authentische Einblicke in ihren Berufsalltag vermitteln konnten.

Im Laufe des Tages lernten die Teilnehmenden die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der Polizei kennen, vom klassischen Streifendienst bis hin zu spezialisierten Einheiten wie der Kriminalpolizei oder der Diensthundestaffel. Ein besonderes Highlight war die Vorführung der Diensthundestaffel, bei der die Arbeit mit den Polizeihunden eindrucksvoll demonstriert wurde. Besonders beliebt waren zudem die praxisnahen Stationen: Hier konnten die Jugendlichen unter fachkundiger Anleitung selbst aktiv werden und typische Ausrüstungsgegenstände wie Handschellen oder Schutzwesten ausprobieren.

Der "Girls' Day 2026" stieß erneut auf große Begeisterung bei den motivierten Teilnehmenden. Die Veranstaltung ist Teil einer landesweiten Initiative zur Förderung von Frauen im Polizeidienst. Ziel ist es, junge Frauen frühzeitig für den Beruf zu interessieren und ihnen die vielfältigen Karrierewege innerhalb der Polizei aufzuzeigen. Gleichzeitig zeigt die Polizei Offenheit für alle Interessierten und setzt ein klares Zeichen für Vielfalt und Chancengleichheit im öffentlichen Dienst.

Interessierte können sich jederzeit bei der Polizeiinspektion Zweibrücken per Email(pizweibruecken.einstellungen@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631 369-15399 melden, um weitere Informationen zu Praktikumsmöglichkeiten und Einblicke in den Polizeiberuf zu erhalten.

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