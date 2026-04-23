Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Großbundenbach (ots)

Am Mittwochabend, 22.04.2026 gegen 22.00 Uhr meldete ein Zeuge, dass er soeben auf der Kreisstraße 63 zwischen Mörsbach und Großbundenbach einen Verkehrsunfall beobachtet habe, wonach ein PKW Alfa Romeo in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei und das Fahrzeug nun feststecken würde. Daraufhin suchte eine Streife der Polizeiinspektion Zweibrücken den Unfallort auf und traf den unverletzten, 54-jährigen Fahrer des Alfa Romeo an. Während der Unfallaufnahme konnten bei ihm deutlich Atemalkoholgeruch sowie Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Dem Fahrer wurde auf Anordnung eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite Alfa Romeo, an dem nach einer ersten Schätzung ein Schaden von ca. 12.000.- Euro entstand, wurde abgeschleppt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pizw

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