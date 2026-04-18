Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Zweibrücken, Junkerstraße (ots)

Am 18.04.2026 kam es gegen 00:50 Uhr in der Junkerstraße in Zweibrücken zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude, sind die Wohnungen aktuell nicht bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Schaden im sechsstelligen Bereich. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell