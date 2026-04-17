Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Dumm gelaufen

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagabend, 16.04.2026, gegen 20.30 Uhr fuhr der 31-jährige Fahrer eines PKW Suzuki Vitara bei der Polizeiinspektion Zweibrücken vor, entstieg seinem Auto und telefonierte wild gestikulierend. Anschließend erklärte er gegenüber den Beamten, dass er sich darüber beschweren wolle, dass der Parkplatz vor seiner Wohnung belegt sei. Während der Konversation konnte bei dem Beschwerdeführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter, beweiskräftiger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,52 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, trat der Betroffene zu Fuß seinen Nachhauseweg an. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. /pizw

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