Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diesel-Diebstahl aus Baustelle

Käshofen (ots)

Zwischen dem 26.03.2026, 17:00 Uhr und dem 27.03.2026, 06:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl an der aktuellen Baustelle der L468 zwischen Käshofen und Großbundenbach. Dieser Bereich ist momentan für den Fahrverkehr gesperrt, da dort der Straßenbelag erneuert wird. Aus einem dort abgestellten, mobilen Kraftstofftank und einem abgestellten Bagger wurden insgesamt ca. 650 Liter Diesel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa EUR 1500. |PIZW

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