PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diesel-Diebstahl aus Baustelle

Käshofen (ots)

Zwischen dem 26.03.2026, 17:00 Uhr und dem 27.03.2026, 06:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl an der aktuellen Baustelle der L468 zwischen Käshofen und Großbundenbach. Dieser Bereich ist momentan für den Fahrverkehr gesperrt, da dort der Straßenbelag erneuert wird. Aus einem dort abgestellten, mobilen Kraftstofftank und einem abgestellten Bagger wurden insgesamt ca. 650 Liter Diesel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa EUR 1500. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren