POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Zweibrücken (ots) - Bereits am vergangenen Montag, den 23.03.2026, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Dinglerstraße. Gegen 11:40 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau mit einem Citroen C3 die Dinglerstraße entlang in Richtung der Homburger Straße. Gleichzeitig bog eine 54-jährige Frau mit einem Citroen C4 Picasso von der Bismarckstraße nach links in die Dinglerstraße ab. Zwar ist der Einmündungsbereich mit einer Ampel ...

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