POL-PIZW: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs
Zweibrücken (ots)
Am Mittwoch, 25.03.2026, kurz nach 19.00 Uhr wurde der 29-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Schwalbenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem nunmehr Betroffenen eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell