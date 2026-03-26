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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vollsperrung der BAB 8 nach Verkehrsunfall zw. AS Contwig und AS Walshausen in Fahrtrichtung Pirmasens

Zweibrücken/BAB 8 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen ist derzeit die Richtungsfahrbahn Pirmasens aufgrund von Reinigungsarbeiten vollgesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Contwig von der Autobahn abgeleitet. Vorausgegangen ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei und einem Kleintransporter, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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