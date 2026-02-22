Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken/Einbruchdiebstahl aus Kiosk /Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Freitag, 20.02.2026 auf Samstag, 21.02.2026 kam es zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Kiosk in der Maxstraße in Zweibrücken. Demnach drangen bislang unbekannte Täter vermutlich über den Hinterhof in das Gebäude ein. Im Kiosk wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen, sowie deren Geldkassetten und diverse Tabakwaren entwendet. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. Der Tatzeitraum dürfte sich vom 20.02.2026 21 Uhr bis 21.02.2026 10 Uhr erstrecken. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell