Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugenaufruf

Contwig (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026, 05.30 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 05.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße abgestellten und verschlossen E-Scooter der Marke Zamalux Green. Der Schaden wird auf ca. 300.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhangstehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
