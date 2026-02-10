POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugenaufruf
Contwig (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, 08.02.2026, 05.30 Uhr bis Montag, 09.02.2026, 05.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Bahnhofstraße abgestellten und verschlossen E-Scooter der Marke Zamalux Green. Der Schaden wird auf ca. 300.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhangstehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
