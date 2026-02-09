PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Betrunken Verkehrsunfall verursacht, geflüchtet und anschließend selbst gestellt

POL-PIZW: Betrunken Verkehrsunfall verursacht, geflüchtet und anschließend selbst gestellt
Zweibrücken (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 08.02.2026, gegen 06.25 Uhr befuhr der 30-jährige Fahrer eines PKW Rover die Homburger Straße in Richtung Homburg-Einöd. In einer Rechtskurve kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einer Hauswand. Durch den Aufprall wurde der Rover auf einen geparkten PKW BMW geschleudert, welcher wieder wiederum auf einen PKW Mercedes-Benz aufgeschoben wurde. An allen Fahrzeugen und der Hausfassade entstand Sachschaden in Höhe von ca. 27.000.- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Rover wurde sichergestellt. Ca. drei Stunden nach dem Unfallgeschehen erschien der alkoholisierte Unfallverursacher auf der Polizeiinspektion Zweibrücken und zeigte sich geständig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,09 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

