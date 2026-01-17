Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 15.01.2026 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:35 Uhr in der Gabelsbergerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Gutenbergstraße geparkter weißer Peugeot Kombi, wurde von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 5000. |PIZW

