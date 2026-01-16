Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Leicht verletzte Personen bei Auffahrunfall

Zweibrücken-Oberauerbach (ots)

Am Donnerstagabend 15.01.2026, gegen 20.00 Uhr befuhr ein PKW Jaguar die Zweibrücker Straße aus Niederauerbach kommend in Richtung Niederhausen und wollte nach rechts in die Einfahrt eines Einfamilienhauses einbiegen. Hierbei fuhr ein nachfolgender PKW Audi 80 aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden Jaguar auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 15.000. Euro belaufen. /pizw

