PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Leicht verletzte Personen bei Auffahrunfall

Zweibrücken-Oberauerbach (ots)

Am Donnerstagabend 15.01.2026, gegen 20.00 Uhr befuhr ein PKW Jaguar die Zweibrücker Straße aus Niederauerbach kommend in Richtung Niederhausen und wollte nach rechts in die Einfahrt eines Einfamilienhauses einbiegen. Hierbei fuhr ein nachfolgender PKW Audi 80 aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden Jaguar auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 15.000. Euro belaufen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren