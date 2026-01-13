PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Frontalzusammenstoß in der Stadtmitte

Zweibrücken (ots)

Blaulicht und Aufregung herrschte am Dienstagabend in der Saarlandstraße. Grund dafür war ein Verkehrsunfall an der Einmündung zur Gabelsbergerstraße. Gegen 19 Uhr fuhr die 59-jährige Fahrerin eines Mitsubishi ASX die Saarlandstraße entlang und wollte nach links in die Gabelsbergerstraße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden 19-Jährigen in seinem Peugeot 206. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Mitsubishi und beide Autos blieben auf der Fahrbahn stehen. Beide Insassen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der starken Beschädigung an beiden Wagen mussten diese durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Hierzu wurde die Saarlandstraße für ungefähr 20 Minuten gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

