POL-PIZW: Unfallflucht in der Altheimer Straße in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Zwischen Freitag, dem 09.01.2026, 17.00 Uhr, und Samstag, dem 10.01.2026, 14.00 Uhr, kam es in der Altheimer Straße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein grauer Renault Trafic war in diesem Zeitraum ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Saarland, unmittelbar vor dem Anwesen Nr. 16, geparkt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug vermutlich beim Einparken beschädigt. Dabei wurde die Stoßstange vorne links touchiert und Sachschaden verursacht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden. Sachdienliche Hinweise werden per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegengenommen. |pizw

