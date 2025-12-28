PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Contwig (ots)

Am 28.12.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache festgestellt. Die anschließenden Tests erhärteten den Verdacht auf Fahruntauglichkeit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über zwei Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

