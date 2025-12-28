POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots) - Am 26.12.2025, gegen 18:00 Uhr, verschafften sich drei unbekannte Jugendliche Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Karlstraße. In der Folge wurden durch ein Fenster im Treppenhaus mehrere Gegenstände auf den Gehweg geworfen. Hierbei wurde ein vor dem Anwesen geparkter PKW (grauer Toyota Auris) getroffen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen ...

