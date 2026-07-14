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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Raser auf der B10 gestellt - Fahrer noch in der Probezeit

Pirmasens, B10 (ots)

Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste überwachten am Montag (13.07.2026)den Verkehr auf der Bundesstraße B10. Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 11:40h in Höhe der AS Münchweiler a.d.R. als eine dunkle MB-Limousine mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Pirmasens auffiel. Im weiteren kurvenreichen Streckenverlauf zwischen den Anschlussstellen Beckenhof und Waldfriedhof führte eine Messung zu einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 151 km/h bei erlaubten 100 km/h. Auch der Anstieg hoch zur Husterhöhe wurde mit ähnlich hoher Geschwindigkeit passiert, bis es der Zivilstreifen möglich war den 27-jährigen Fahrer zur Verkehrskontrolle anzuhalten. Hierbei fiel auf, dass der Mann sich aktuell noch in der Probezeit befindet. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er muss nun mit einem Fahrverbot, einem hohen dreistelligen Bußgeld, 2 Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg, einem möglichen Aufbauseminar sowie der Verlängerung Probezeit rechnen./ZVD-Provida

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Zentrale Verkehrsdienste - Provida
Telefon: 0631 369-11740
E-Mail: pdkaiserslautern.zvd.provida@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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