PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unfall mit Promille und Kinder auf dem Rücksitz

Enkenbach-Alsenborn -BAB6 (ots)

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstagabend auf der 
Autobahn 6 einen Verkehrsunfall verursacht, mit an Bord befanden sich
zwei Kinder.
Die 43-Jährige Dame war gegen 20:45 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken 
unterwegs und verlor bei einem Überholvorgang kurz vor dem Parkplatz 
"Am Tunnel" die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die
Mittelleitplanke. Auf dem Parkplatz kam der Ford schließlich zum 
Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen 
Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Der Frau aus dem 
Landkreis Bad Dürkheim wurde eine Blutprobe entnommen, ihr 
Führerschein sichergestellt.  
Die beiden sieben- und vierzehnjährigen Kinder der Fahrerin wurden in
ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und im Anschluss in die Obhut
des Jugendamtes übergeben. Ein Strafverfahren wurde 
eingeleitet.|pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 10:03

    POL-PASTKL: Ramstein-Miesenbach-BAB6: Verräterische Fahrweise

    Ramstein-Miesenbach (ots) - Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei am Sonntagnachmittag einen Kleinbus der in sogenannten "Schlangenlinien" auf der BAB 6 unterwegs sei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Fiat am Parkplatz Höllenplacken anhalten. Von dem Fahrer ging starker Alkoholgeruch aus, was ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Der ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 12:09

    POL-PASTKL: Verfolgungsfahrt - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

    Bruchmühlbach-Miesau - BAB 6 (ots) - Am Montagmittag ist es gegen 12:30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, bei der mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Begonnen hat die Verfolgung auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken in Höhe des Parkplatz Schwarzbachwiesen. Zwecks einer Verkehrskontrolle wurde der Fahrer eines schwarzen Audi Q8 durch eine ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 08:25

    POL-PASTKL: Dieseldiebstahl

    Wattenheim - BAB 6 (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, brachen bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz "Türkberg" an einem abgestellten Renault Sattelzug den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter Diesel. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |pastkl Kontaktdaten für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren