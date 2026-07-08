Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unfall mit Promille und Kinder auf dem Rücksitz

Enkenbach-Alsenborn -BAB6 (ots)

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstagabend auf der Autobahn 6 einen Verkehrsunfall verursacht, mit an Bord befanden sich zwei Kinder. Die 43-Jährige Dame war gegen 20:45 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs und verlor bei einem Überholvorgang kurz vor dem Parkplatz "Am Tunnel" die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelleitplanke. Auf dem Parkplatz kam der Ford schließlich zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille fest. Der Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt. Die beiden sieben- und vierzehnjährigen Kinder der Fahrerin wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und im Anschluss in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.|pastkl

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