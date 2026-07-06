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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Ramstein-Miesenbach-BAB6: Verräterische Fahrweise

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei am Sonntagnachmittag 
einen Kleinbus der in sogenannten "Schlangenlinien" auf der BAB 6 
unterwegs sei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Fiat am 
Parkplatz Höllenplacken anhalten. Von dem Fahrer ging starker 
Alkoholgeruch aus, was ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte.
Der 45-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Dienststelle 
begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein 
Führerschein sichergestellt. Auf den Fahrer aus dem benachbarten 
Baden-Württemberg kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der 
Trunkenheit im Verkehr zu. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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