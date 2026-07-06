Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Ramstein-Miesenbach-BAB6: Verräterische Fahrweise

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei am Sonntagnachmittag einen Kleinbus der in sogenannten "Schlangenlinien" auf der BAB 6 unterwegs sei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Fiat am Parkplatz Höllenplacken anhalten. Von dem Fahrer ging starker Alkoholgeruch aus, was ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Der 45-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auf den Fahrer aus dem benachbarten Baden-Württemberg kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu. |pastkl

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