Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verfolgungsfahrt - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Bruchmühlbach-Miesau - BAB 6 (ots)

Am Montagmittag ist es gegen 12:30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt gekommen, bei der mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Begonnen hat die Verfolgung auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken in Höhe des Parkplatz Schwarzbachwiesen. Zwecks einer Verkehrskontrolle wurde der Fahrer eines schwarzen Audi Q8 durch eine Streife der Polizeiautobahnstation auf den Parkplatz geleitet. Dort beschleunigte der Fahrer und flüchtete zunächst bis zur Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau wo die Autobahn verlassen wurde. Da er mit sehr hoher Geschwindigkeit mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, brachen die Polizeibeamten im Ortskern Miesau die Verfolgung ab. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens und Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist das Fahrzeug am Montag aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-11899 entgegen. Der schwarze Audi Q 8 war mit einem KA-Kennzeichen der Stadt Karlsruhe versehen. |pastkl

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