PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Verfolgungsfahrt - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Bruchmühlbach-Miesau - BAB 6 (ots)

Am Montagmittag ist es gegen 12:30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt 
gekommen, bei der mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet 
wurden. Begonnen hat die Verfolgung auf der BAB 6 in Richtung 
Saarbrücken in Höhe des Parkplatz Schwarzbachwiesen.  Zwecks einer 
Verkehrskontrolle wurde der Fahrer eines schwarzen Audi Q8 durch eine
Streife der Polizeiautobahnstation auf den Parkplatz geleitet. Dort 
beschleunigte der Fahrer und flüchtete zunächst bis zur 
Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau wo die Autobahn verlassen wurde.
Da er mit sehr hoher Geschwindigkeit mehrere andere 
Verkehrsteilnehmer gefährdete, brachen die Polizeibeamten im Ortskern
Miesau die Verfolgung ab. 
Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen 
des Verdachts eines illegalen Autorennens und 
Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist 
das Fahrzeug am Montag aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer 
geben? Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Unbekannten 
gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. 
Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Kaiserslautern unter der 
Telefonnummer 0631 369-11899 entgegen. Der schwarze Audi Q 8 war mit 
einem KA-Kennzeichen der Stadt Karlsruhe versehen. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 08:25

    POL-PASTKL: Dieseldiebstahl

    Wattenheim - BAB 6 (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, brachen bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz "Türkberg" an einem abgestellten Renault Sattelzug den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter Diesel. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |pastkl Kontaktdaten für ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 13:45

    POL-PASTKL: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 22. Juni 2026, gegen 14.50 Uhr, sollte ein Fahrer eines PKW auf der Autobahn 8 einer Kontrolle unterzogen werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann zwischen den Anschlussstellen Einöd und Zweibrücken. Nachdem er alle Anhaltesignale der Polizei ignorierte, fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Zweibrücken von ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 11:52

    POL-PASTKL: Über 3.000 Tempo-Sünder und Raser in einer Woche

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Vom 10. bis 17. Juni führte die Polizei auf der Bundesautobahn 6, auf Höhe des Autobahnkreuzes Landstuhl, Geschwindigkeitskontrollen durch. An dieser Stelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde. In nur einer Woche wurden über 3.000 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Besonders ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren