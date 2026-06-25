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Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Dieseldiebstahl

Wattenheim - BAB 6 (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, brachen bislang unbekannte 
Täter auf dem Parkplatz "Türkberg" an einem abgestellten Renault 
Sattelzug den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter
Diesel. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht
haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,
sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu 
setzen. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

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