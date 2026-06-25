Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Dieseldiebstahl
Wattenheim - BAB 6 (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, brachen bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz "Türkberg" an einem abgestellten Renault Sattelzug den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter Diesel. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |pastkl
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11803
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell