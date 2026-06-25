Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Dieseldiebstahl

Wattenheim - BAB 6 (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, brachen bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz "Türkberg" an einem abgestellten Renault Sattelzug den Tankdeckel auf und entwendeten insgesamt etwa 300 Liter Diesel. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |pastkl

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