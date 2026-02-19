Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Zivilstreife stellt Raser

A62 Bann / B10 Pirmasens (ots)

Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste konnten am heutigen Nachmittag mit ihrem zivilen Messfahrzeug gleich zwei Raser bei widrigen Wetter- und Straßenverhältnissen aus dem Verkehr ziehen. Zunächst fiel um 15:15h ein 22-jähriger Fahrer mit seinem Skoda auf der BAB 62 in Fahrtrichtung Pirmasens auf. Im Hörnchenbergtunnel überschritt er die zulässigen 80 km/h um 41 km/h. Im weiteren Streckenverlauf fuhr er auch in den Geschwindigkeitstrichter nach der AS Bann viel zu schnell ein. Hier ergab die Messung eine Überschreitung von 56 km/h wiederum im 80er-Bereich. Zudem überholte er trotz Überholverbot zwei vorausfahrende Fahrzeuge und überfuhr die Sperrfläche, um den Überholvorgang beenden zu können. Die Zivilstreife stoppte direkt im Anschluss die rasante Fahrt. Den noch jungen Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot und eine hohes Bußgeld in vierstelliger Höhe.

Gegen 16h raste ein 55-jähriger Mann aus dem benachbarten Ausland mit seinem VW auf der B10 in Richtung Landau an dem Zivilfahrzeug vorbei. Im Rahmen der Nachfahrt stellten die Beamten Überschreitungen von 35 km/h und 40 km/h bei erlaubten 100 km/h fest. Der Fahrer wurde danach an der AS Hinterweidenthal kontrolliert. Er zeigte sich hinsichtlich der Verstöße einsichtig und zahlte noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in hoher dreistelliger Höhe. ZVD

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell