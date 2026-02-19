PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Zivilstreife stellt Raser

A62 Bann / B10 Pirmasens (ots)

Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste konnten am heutigen Nachmittag mit ihrem zivilen Messfahrzeug gleich zwei Raser bei widrigen Wetter- und Straßenverhältnissen aus dem Verkehr ziehen. Zunächst fiel um 15:15h ein 22-jähriger Fahrer mit seinem Skoda auf der BAB 62 in Fahrtrichtung Pirmasens auf. Im Hörnchenbergtunnel überschritt er die zulässigen 80 km/h um 41 km/h. Im weiteren Streckenverlauf fuhr er auch in den Geschwindigkeitstrichter nach der AS Bann viel zu schnell ein. Hier ergab die Messung eine Überschreitung von 56 km/h wiederum im 80er-Bereich. Zudem überholte er trotz Überholverbot zwei vorausfahrende Fahrzeuge und überfuhr die Sperrfläche, um den Überholvorgang beenden zu können. Die Zivilstreife stoppte direkt im Anschluss die rasante Fahrt. Den noch jungen Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot und eine hohes Bußgeld in vierstelliger Höhe.

Gegen 16h raste ein 55-jähriger Mann aus dem benachbarten Ausland mit seinem VW auf der B10 in Richtung Landau an dem Zivilfahrzeug vorbei. Im Rahmen der Nachfahrt stellten die Beamten Überschreitungen von 35 km/h und 40 km/h bei erlaubten 100 km/h fest. Der Fahrer wurde danach an der AS Hinterweidenthal kontrolliert. Er zeigte sich hinsichtlich der Verstöße einsichtig und zahlte noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in hoher dreistelliger Höhe. ZVD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Zentrale Verkehrsdienste - Provida
Telefon: 0631 369-11740
E-Mail: pdkaiserslautern.zvd.provida@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:17

    POL-PASTKL: Medizinischer Notfall; Fahrer verstirbt

    Kusel (ots) - Ein 39-jähriger LKW-Fahrer aus Osteuropa hat am frühen Montagmorgen offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Sattelzug auf der A 62 unterwegs. Nach der Anschlussstelle Kusel verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Fahrer während der ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 11:27

    POL-PASTKL: Bagger bleibt an Autobahnbrücke hängen

    Kindsbach (ots) - Am 07.02.2026 um 03:50 Uhr fuhr ein 44-jähriger Sattelkraftfahrzeugführer mit seinem Tieflader mit geladenem Bagger die BAB6 in Fahrtrichtung Mannheim entlang. Bei der Autobahnbrücke in Höhe von Kindsbach blieb der Baggerarm aufgrund zu hoher Ladungshöhe an der Grundbewehrung hängen und beschädigte diese immens. Bis zur endgültigen Begutachtung des beschädigten Brückenteils wurde durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren