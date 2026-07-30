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POL-PIKUS: Mehrere Flächenbrände im Bereich Quirnbach

POL-PIKUS: Mehrere Flächenbrände im Bereich Quirnbach
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Quirnbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 30.07.2026 kam es zunächst entlang der B423 zwischen Quirnbach und Henschtal zu einem Flächenbrand. Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Feuers frühzeitig verhindert werden. Nur circa eine Stunde später brannte es in unmittelbarer Nähe erneut. Diesmal kam es entlang der L352 zwischen Quirnbach und Liebsthal ebenfalls zu einem Flächenbrand. Nach Feuerwehrangaben erstreckte sich das Feuer über eine Fläche von circa 2,5 Hektar. Dabei handelte es sich überwiegend um Wiesen und Waldstücke. Aufkommende Windböen und das unwegsame Gelände erschwerten die Löscharbeiten und sorgten zunächst für eine rasante Ausbreitung des Feuers. Der Brand konnte dennoch unter Kontrolle gebracht werden. Eine Schadenshöhe, sowie eine Brandursache sind bisher noch nicht bekannt. Die Feuerwehr befindet sich derzeit noch mit circa 120 Kräften aus den umliegenden Wehren im Einsatz, um potentielle Brandherde frühzeitig und vollständig beseitigen zu können. Die L352 ist zum Zwecke der Löscharbeiten weiterhin vollständig gesperrt. Ipikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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