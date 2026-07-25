Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Fußgängerin bei Verkehrsunfall auf der B420 schwer verletzt

Kusel (ots)

Am 25.07.2026 kam es gegen 07:40 Uhr auf der Bundesstraße 420 in Kusel, in Höhe der Einmündung zur Straße Blockweg, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin. Die Frau erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme musste die B420 im betroffenen Streckenabschnitt teilweise gesperrt werden.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter 0631 369-14499 zu melden.

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