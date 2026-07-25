Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Gebäudevollbrand

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Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Tag kam es in der Straße Peterseck in Schönenberg-Kübelberg zum Vollbrand eines Wohnanwesens.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Anwesen brannte vollständig aus und ist derzeit unbewohnbar.

Ein Anwohner wurde vorsorglich mittels Rettungshubschrauber zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag beziffert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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