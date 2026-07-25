Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mauer beschädigt und davongefahren

Kusel (ots)

Am 22. Juli 2026 zwischen 06:30 und 23:30 Uhr kam es in der Straße Festrech zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Betonmauer und beschädigte diese erheblich. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufgrund der Wucht des Aufpralls dürfte auch das verursachende Fahrzeug einen erheblichen Schaden davongetragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

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