Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall B423 mit Verletzten

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Gimbsbach, B423 (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026 um 16:56 Uhr, kam es auf der B423 kurz vor Ortseingang Gimbsbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW-Golf befuhr die B423 aus Richtung Gimbsbach kommend und wollte Richtung Theisbergstegen fahren, als dieser auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW, welcher Richtung Glan-Münchweiler unterwegs war, kollidierte.

Glücklicherweise waren die gefahrenen Geschwindigkeiten an dieser Stelle noch nicht zu hoch, dennoch wurden beide Fahrer durch den Zusammenstoß verletzt und mussten durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der VW Golf als auch der Honda mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden.

Im Einsatz waren neben den Abschleppern auch die freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei. Die B423 musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Unfallursache ist zurzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sollte es weitere Zeugen des Unfallgeschehen geben, so bittet die POLIZEI Kusel um Kontaktaufnahme unter 0631 369 14 499 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

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