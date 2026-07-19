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POL-PIKUS: Pkw kollidiert mit Brückengeländer - Fahrer flüchtet alkoholisiert

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Niederstaufenbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht am frühen Sonntagmorgen in Niederstaufenbach einen Verkehrsunfall und flüchtet anschließend von der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann um kurz nach halb fünf die Kreisstraße 56 von Bosenbach kommend in Fahrtrichtung Niederstaufenbach. Im Ortsbereich verlor er aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Brückengeländer. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Etwa fünf Minuten später verständigte ein Anwohner die Polizei über den Vorfall. Kurze Zeit später teilte eine weitere Zeugin mit, dass in Neunkirchen am Potzberg ein erheblich beschädigter Pkw stehe und eine männliche Person zu Fuß geflüchtet sei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zum Erfolg. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kusel konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später auf seiner Flucht festnehmen. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus sicherten die Beamten Spuren am Fahrzeug und an der Unfallstelle. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.|PIKUS

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