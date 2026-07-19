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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Pkw kollidiert mit Brückengeländer - Fahrer flüchtet alkoholisiert

POL-PIKUS: Pkw kollidiert mit Brückengeländer - Fahrer flüchtet alkoholisiert
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Niederstaufenbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht am frühen Sonntagmorgen in 
Niederstaufenbach einen Verkehrsunfall und flüchtet anschließend von 
der Unfallstelle. 
Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann um kurz nach halb fünf 
die Kreisstraße 56 von Bosenbach kommend in Fahrtrichtung 
Niederstaufenbach. Im Ortsbereich verlor er aufgrund seiner 
Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit 
einem Brückengeländer.
Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der 
Unfallstelle. Etwa fünf Minuten später verständigte ein Anwohner die 
Polizei über den Vorfall. Kurze Zeit später teilte eine weitere 
Zeugin mit, dass in Neunkirchen am Potzberg ein erheblich 
beschädigter Pkw stehe und eine männliche Person zu Fuß geflüchtet 
sei.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zum 
Erfolg. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kusel konnten den 
Tatverdächtigen kurze Zeit später auf seiner Flucht festnehmen. 

Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung 
des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort 
eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine 
Blutprobe entnommen. Darüber hinaus sicherten die Beamten Spuren am 
Fahrzeug und an der Unfallstelle. Der Führerschein des Mannes wurde 
beschlagnahmt.|PIKUS

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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