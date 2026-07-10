Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Frontalzusammenstoß

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Matzenbach (Kreis Kusel) (ots)

Zwei Pkw kollidieren frontal miteinander. So geschehen am Donnerstag, 09.07.2026 gegen 15.30 Uhr auf der L 364. Ein weißer Pkw Mazda und ein dunkler Audi begegneten sich auf der Landstraße zwischen Matzenbach OT Gimsbach und Neunkirchen am Potzberg. Nach ersten Erkenntnissen geriet der in Richtung Neunkirchen fahrende Pkw in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo die Fahrzeuge zusammenstießen. Dieser Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und hielt im angrenzenden Feld in Endposition. Der 22jährige Fahrer des anderen Pkw musste durch Feuerwehrkräfte mittels schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit und werden. Er wurde anschließend per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Die 32jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeugs kam offenbar mit dem Schrecken davon. Im Fahrzeug befand sich ihr 5 Jahre alter Sohn, welcher aufgrund leichter Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Rekonstruktion des Unfalls gab die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag. Die L 364 musste für die Dauer von 4 Stunden voll gesperrt werden. Neben Polizei, Rettungsdienst, den Feuerwehren aus Matzenbach und Glan-Münchweiler, der Straßenmeisterei Kusel war auch die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Kusel wegen auslaufender Betriebsstoffe, welche das Erdreich zu kontaminieren drohten, im Einsatz.

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