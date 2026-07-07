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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Anstoß im Begegnungsverkehr

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Pkw hält nicht die rechte Fahrbahnseite ein. So geschehen am Montag, 06.07.2026 gegen 12.00 Uhr in Höhe Autobahnauffahrt. Ein weißer Pkw Mercedes mit KUS-Kennzeichen war auf der L 358 in Richtung Nanz-dietschweiler unterwegs. Ein weißer Pkw, vermutlich der Marke Opel, kam entgegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Mercedes-Fahrerin zum äußersten rechten Rand aus und zog sich beim Kon-takt mit dem Bordstein Sachschaden zu. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr wei-ter, ohne ich um die Situation zu kümmern. Wer Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich bei der Poli-zeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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