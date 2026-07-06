Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der L355 - Zeugen gesucht

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Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Am Montagvormittag kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Der 55-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Landesstraße in Fahrtrichtung Schönenberg-Kübelberg. Zur gleichen Zeit war der 70-jährige Fahrer eines Cupra in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel. 0631/369-14799 in Verbindung zu setzen.|li

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