Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Beim Vorbeifahren Pkw beschädigt

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht beschäftigt die Polizei in Schönenberg-Kübelberg. Laut dem Halter eines Audi A3 wurde dessen Wagen am Dienstagnachmittag gegen 13:30 Uhr beschädigt. Wie der 77-Jährige den Beamten mitteilte, stand er mit seinem Pkw zu diesem Zeitpunkt in der Waldziegelhütte in Höhe der Hausnummer 40 am Straßenrand. Nachdem ein Auto ziemlich nah an seinem Fahrzeug vorbeifuhr, stieg der Mann aus und konnte eine leichte Beschädigung an der Seite des A3 feststellen. Wer den Unfall verursacht hat, ist derzeit nicht bekannt, da der beteiligte Autofahrer weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem infrage kommenden Wagen um einen Opel handeln könnte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14799 entgegengenommen. |kfa

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