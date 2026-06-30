Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mann in Schwimmbad bedroht

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Nicht ganz friedlich lief der Besuch eines Schwimmbads durch zwei Jugendliche am Freitagabend ab. Nach den Angaben eines Angestellten, kam es im Laufe des Tages mehrfach dazu, dass zwei Heranwachsende mit anderen Badegästen in Streit gerieten. Der Mann habe das Duo gegen 18:20 Uhr angesprochen, worauf die beiden direkt aggressiv reagierten. Ein Badegast, der Schlimmeres verhindern wollte, versuchte zu schlichten, worauf die Teenager begannen, diesen zu bedrohen. Schließlich machten sich die zwei aus dem Staub. Nach Ermittlungen der Polizei ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 14- und einen 16-jährigen Jungen aus dem Landkreis. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Vor allem ist derzeit die Identität des Mannes unbekannt, der von den Jugendlichen bedroht wurde. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14499 bei der Polizeidienststelle in Kusel zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell