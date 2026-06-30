Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Junger Mann von Jugendlichen angegriffen

Altenglan (Kreis Kusel) (ots)

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis meldete sich am frühen Donnerstagabend bei der Polizei. Der Grund: Er wurde auf einem Radweg von mehreren Jugendlichen angegriffen und dabei verletzt. Nach seinen Angaben sprachen ihn gegen 18:30 Uhr etwa sechs bis sieben Personen an. Noch während des Gesprächs begannen die Unbekannten, ihn zu provozieren. Unter anderem schlug ihm einer der Täter die Mütze vom Kopf, ein anderer trat gegen das Fahrrad, welches der 22-Jährige dabeihatte. Letztendlich wurde ihm aus der Gruppe heraus ins Gesicht geschlagen, wodurch der junge Mann in ein Gebüsch stürzte und sich verletzte. Um weiterem Streit aus dem Weg zu gehen, ließ der Mann sein Bike zurück und entfernte sich von der Gruppe. Bis die Polizeibeamten eintrafen, fehlte von den Angreifern jede Spur. Lediglich das Mountainbike lag noch an dem beschriebenen Ort. Dies konnte im Nachgang dem 22-Jährigen zurückgegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat am Donnerstagabend entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 0631 369-14499 |kfa

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