Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Frittierfett legt Straßenverkehr lahm

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei eine Ölspur in der Saarbrücker Straße gemeldet. Was die Einsatzkräfte vor Ort aber vorfanden, war alles andere als eine gewöhnliche Ölspur. Ein etwa 1.000 Liter fassender IBC Tank, gefüllt mit Frittierfett, hatte ein Leck, wodurch sich ein Großteil der Flüssigkeit von der Ladefläche eines Lkw über die Sankt Wendeler und die Saarbrücker Straße ergoss. Um die Verunreinigung von der Straße zu entfernen, wurde eine Reinigungsfirma beauftragt. Das verantwortliche Unternehmen kümmerte sich zusätzlich um den Abtransport des defekten Tanks. Die Saarbrücker Straße und die Sankt Wendeler Straße mussten für die Dauer der Reinigungsarbeiten durch Polizei und Feuerwehr für mehrere Stunden gesperrt werden, was zeitweise zu größeren Verkehrsbehinderungen führte. |kfa

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