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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Parkbank angezündet

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag auf dem Feldweg in der Verlängerung der Römerstraße ihr Unwesen getrieben. Die Täter setzten dort eine Parkbank in Brand und machten sich im Anschluss aus dem Staub. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Polizeibeamte haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Laut Mitteilung soll sich der Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Zeugen, denen zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr verdächtige Personen im genannten Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14799 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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