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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Taschendieb bestiehlt Seniorin

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Am Donnerstagmittag meldete sich eine Frau bei der Polizei, weil sie bestohlen worden war. Laut ihren Angaben, war die 78-Jährige zwischen 11 und 12 Uhr in einem Supermarkt in der Georg-Fleischer-Straße einkaufen. Als die Rentnerin an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da war. Diesen hatte sie während des Einkaufs in ihrem Einkaufskorb. In dem Portemonnaie befanden sich neben den Ausweispapieren auch eine Bankkarte und ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14799 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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