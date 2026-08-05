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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schranke am Radweg erneut mutwillig beschädigt

POL-PIROK: Schranke am Radweg erneut mutwillig beschädigt
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Winnweiler/Wingertsweilerhof (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, kam es in Winnweiler erneut zu einer mutwilligen Beschädigung einer der neuen Schranken an der ehemaligen K4. Die Kreisstraße wurde zwischen dem Wingertsweilerhof und Winnweiler zum Radweg umgewidmet und mit beidseitigen Schranken für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Schranke beim Wingertsweilerhof wurde bereits im Juni beschädigt, bei der Schranke in Winnweiler wurde schon einmal im Juli ein Pfosten beschädigt. Nachdem dieser am 15.07.2026 repariert worden war, wurde die Schranke nach nun vorliegenden Hinweisen bereits bis zum Folgetag erneut gewaltsam aufgedrückt. Beide Schranken befinden sich derzeit in Reparatur. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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