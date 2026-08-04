Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Drogenverdacht bei Durchfahrtskontrolle

Winnweiler, OT Hochstein (ots)

Am Sonntagabend haben Beamte der Polizeiinspektion Rockenhausen in der Alsenzstraße im Ortsteil Hochstein eine Durchfahrtskontrolle durchgeführt. Aufgrund der Vollsperrung der B48 ist die Alsenzstraße derzeit nur für den Anliegerverkehr freigegeben.

Während der etwa einstündigen Kontrollmaßnahme wurden insgesamt 10 durchfahrende Fahrzeuge kontrolliert, wobei lediglich ein Durchfahrtsverstoß festgestellt wurde.

Bei einem 41-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis wurden gegen 20:45 Uhr Alkoholgeruch sowie typische Auffälligkeiten eines akuten Drogenkonsums festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nur knapp unter 0,3 Promille, ein ebenfalls durchgeführter Drogentest verlief jedoch positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Weiterhin erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. |ank

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