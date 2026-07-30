Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Flächenbrand im Bereich der K43

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Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zwischen Börrstadt und Sippersfeld im Bereich der K43 zu einem Flächenbrand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Nach Feuerwehrangaben erstreckte sich das Feuer auf eine Fläche von circa 23.000 Quadratmeter. Dabei handelte es sich überwiegend um Wiesen und bereits abgeerntete Felder sowie auch eine Fläche mit Obstbäumen. Eine Schadenshöhe sowie eine Brandursache sind nicht bekannt. Aus den Verbandsgemeinden Winnweiler, Göllheim und Enkenbach-Alsenborn waren verschiedene Wehren mit insgesamt 58 Kräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz |ank

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