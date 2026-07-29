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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: 10-Jähriger mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Weil er mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Uferweg unterwegs war, hat ein 10-Jähriger am Dienstagnachmittag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamtinnen stoppten den Elektro-Tretroller gegen 17 Uhr und unterzogen den zu jungen Fahrer einer Kontrolle. E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h dürfen im öffentlichen Straßenverkehr erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren geführt werden. Zudem ist ein gültiger Haftpflichtversicherungsschutz erforderlich. Da beides nicht vorlag, war die Fahrt an Ort und Stelle beendet. Der Junge wurde samt E-Scooter an seine Mutter überstellt. Die weiteren Ermittlungen richten sich gegen den verantwortlichen Erziehungsberechtigten wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das zuständige Jugendamt wird über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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