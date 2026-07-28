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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: 21-jähriger Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Seelen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall auf der K84 leichtverletzt. Der 21-jährige Kradfahrer aus Hessen befuhr die Kreisstraße von Seelen nach Reichsthal und kollidierte mit einem über die Fahrbahn springenden Reh. Beim darauf folgenden Sturz erlitt er mehrere leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. An dem Zweirad entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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