Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mehrere Diebstähle aus PKW

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr wurden im Ortsbereich Münchweiler mehrere PKW angegangen. Der Polizei in Rockenhausen wurden bislang drei Taten bekannt, in denen in der Alsenbrücker Straße und in der Hohlstraße geparkte Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände gestohlen wurden. Zumindest in einem Fall dürfte das Fahrzeug unverschlossen gewesen sein. Nach den ersten Feststellungen wurden zwei Geldbeutel sowie ein Ring entwendet.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell