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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mehrere Verstöße gegen Durchfahrtsverbot

Winnweiler Hochstein (Donnersbergkreis) Winnweiler Hochstein (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagmittag zwischen 13:00 und 14:00 Uhr wurden Verkehrskontrollen in der Alsenzstraße durchgeführt. An dieser Örtlichkeit befindet sich aufgrund der baustellenbedingten Vollsperrung der B48 derzeit ein Durchfahrtsverbot mit dem Zusatz "Anlieger frei". Während der Kontrollstelle konnten insgesamt 29 Fahrzeugführer festgestellt werden, die den Bereich widerrechtlich befahren haben. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurden eingeleitet. Der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog sieht hier ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro vor. Wir weisen darauf hin, dass die Umleitung über die L392 durch Imsbach zu nutzen ist. |kup

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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