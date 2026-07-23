Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: 82-Jährige bei Alleinunfall leichtverletzt

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine 82-Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern bei einem Alleinunfall auf der K 1 leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem PKW die Kreisstraße von Lohnsfeld in Richtung Potzbach und kam auf Höhe des Schmitterhofes aus nicht geklärter Ursache auf gerader Strecke plötzlich von der Fahrbahn ab. Danach fuhr sie circa 50 Meter durch die Böschung und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. |ank

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