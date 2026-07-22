Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Einbruch in Wohnhaus
Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)
Am Dienstagnachmittag kam es zwischen dem Kahlforsterhof und Sitters zu einem Flächenbrand auf einem weitestgehend bereits abgeernteten Feld. Das Feuer, das sich auf einer Fläche von circa 5000 Quadratmeter ausgebreitet hatte, wurde von den umliegenden Feuerwehren gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon ausgehen, dass es durch einen Funkenschlag bei landwirtschaftlichen Arbeiten ausgelöst wurde. |ank
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