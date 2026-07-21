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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Wohnhaus

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntag zwischen 17:30 und 21:30 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten bei dem Einfamilienhaus die Haustür auf, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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