Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Sachbeschädigung an PKW
Rockenhausen (ots)
Am 14.07.2026 zwischen 07.30 und 16.30 Uhr wurde ein am Rognacplatz in Rocken hausen geparkter BMW beschädigt. Unbekannte Töter zerkratzten hierbei die komplette Beifahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro
Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |schw
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